بيت المال يرصد انقلاب أعضاء مجلس التايكوندو على رئيسهم

من منافسات سابقة للتايكوندو الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين العام السابق لاتحاد التايكوندو، محمد بيت المال، أن قيام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بحجب الثقة عن رئيس الاتحاد علي صابر في تطور جديد ومتسارع للعبة.

وقال بيت المال في منشور على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، إن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قاموا بحجب الثقة عن الرئيس، في اجتماعهم اليوم، بعد سلسلة من المشاكل بينهم، بسبب اتهام الأعضاء لعلي صابر، بالتفرد في اتخاذ القرارات، وعدم وجود رؤية لعمل منظم ».

يشار إلى أن محمد بيت المال، سبق واستقال من مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، منذ ثلاث سنوات، قبل أن يُسقَط اسمه بقرار من الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة.

