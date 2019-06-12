حضور مميز فى الدورة التدريبية التأهيلية للإعلام الرياضي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 12 يونيو 2019, 03:41 مساء
قاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي تستقبل الدورة التدريبية التأهيلية (بوابة الوسط)

تتواصل بقاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي بنجاح كبير الدورة التدريبية التأهيلية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي التي تشرف عليها النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين برئاسة نصر المهدوي بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة بنغازي تحت شعار «نرتقي بإعلام رياضي هادف وبناء».

جاء ذلك بحضور مميز لعدد من الخبرات الليبية في مجال الإعلام الرياضي وأعضاء هيئة تدريس من كلية الإعلام بالجامعة وبمشاركة أكثر من 40 مشاركا من مدن بنغازي والمرج وشحات والقبة والواحات وجالو وسبها.

وكانت الدورة قد احتفل بانطلاقها الأحد الماضي ودخلت أمس الثلاثاء يومها الثالث وتختتم  الخميس وشملت محاضرات مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مختلف مجالات الإعلام الرياضي والممارسات اليومية للإعلامي الرياضي وضوابط العمل الإعلامي والخبر والتقرير الصحفي وفن الإلقاء وأخطاء التعليق الرياضي والهوية الليبية في التعليق الرياضي وصحافة الهاتف المحمول.

قاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي تستقبل الدورة التدريبية التأهيلية (بوابة الوسط)
قاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي تستقبل الدورة التدريبية التأهيلية (بوابة الوسط)
قاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي تستقبل الدورة التدريبية التأهيلية (بوابة الوسط)
قاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي تستقبل الدورة التدريبية التأهيلية (بوابة الوسط)
قاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي تستقبل الدورة التدريبية التأهيلية (بوابة الوسط)
قاعة مركز وهبي البوري الثقافي ببنغازي تستقبل الدورة التدريبية التأهيلية (بوابة الوسط)
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