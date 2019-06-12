عشر ساعات طيران في خمس رحلات للبعثة الليبية إلى الرأس الأخضر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 يونيو 2019, 12:17 مساء
البعثة الليبية تصل دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (إنترنت)

وصل الثلاثاء المجموعة الأولى من البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية إلى مدينة سال، حيث ستقام المنافسات ابتداءً من الخميس المقبل في الرأس الأخضر.

وقد شدت البعثة الليبية الرحال إلى سال في رحلة ماراثونية صعبة بدأت من طرابلس إلى تونس ومنها إلى الدار البيضاء في ساعتين ونصف الساعة، ثم ترانزيت ثلاث ساعات وبعدها رحلة من الدار البيضاء لثلاث ساعات ونصف الساعة حتى غينيا بيساو، وفيها توقفت الطائرة دون نزول الركاب لمدة 40 دقيقة قبل التوجه إلى عاصمة الرأس الأخضر مدينة برايا في رحلة استغرقت ساعة ونصف.

التواجد في برايا أكثر من خمس ساعات بعدها رحلة داخلية استغرقت أيضًا ساعة ونصف إلى جزيرة سال حيث مقر الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى التي ستنطلق منافساتها غدًا الخميس.

ويتكون الوفد من الرياضيين السباح حماد الفلاح وعبدالمعطي برباش (كرة القدم الاستعراضية)، وعبدالسلام سعيد وزاهر فنص (التجديف)، وفائز يوسف ورياض قطوسة وياسرأبو وذن ومدربهم جلال يوسف (الشراع)، والدكتور عصام الدناع طبيب البعثة.

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