كاراتيه ليبيا يستعد للألعاب الأفريقية

منافسات سابقة في الكاراتيه (أرشيفية : الإنترنت)

أكد نائب رئيس اتحاد الكاراتيه الليبي، علي الشارف، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأربعاء أن ليبيا ستشارك في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالرياضيين حسين التركي (كاتا فردي)، وصالح مختار (الكوميتي) وزن - 60 كلغ، وأنس عبدالكريم (كوميتي) -67، ومؤيد السوسي (كوميتي) 75 كلغ، وجبريل الفلاح (كوميتي) - 84 كلغ، ومحمد الضبع (كوميتي) + 84 كلغ.

وفي الكاتا جماعي ستكون المشاركة بثلاثة رياضيين عبدالمجيد ساسي والشقيقين محمد وحسين.

يشار إلى أن ليبيا ستشارك بالعديد من الألعاب في الدورة، من ضمنها الدراجات والملاكمة وألعاب القوى والتايكواندو والتجديف والمبارزة والسهم والقوس والسباحة وتنس الطاولة والمضرب والأثقال.