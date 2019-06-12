فوز القلعه والإنتر فى كأس السوبر بسبها

جانب من كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

حقق القلعه والإنتر الثلاثاء الفوز في أولى مباريات كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها.

جاءت مباراة الافتتاح لتشهد فوز القلعه على التعليم بثمانية أهداف لخمسه وتحصل لاعب القلعه عبدالسلام حركه على جائزة أفضل لاعب والمباراة الثانية حقق فيها الإنتر فوزًا عريضًا على الاتحاد بسبعة أهداف دون رد وتحصل لاعب الإنتر ميلاد مديده على جائزة أفضل لاعب فى المباراة.

واليوم الأربعاء يتجدد الموعد مع مباراتين بملعب مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة القرضه الأولى تجمع طاردونا والشراره والفائز منهما سيواجه القلعة فى الدور النصف نهائي ويعقبها مواجهة بين النجع والتحدي والمتأهل يلتقي الإنتر.

يشار إلى أن البطولة تقام تحت شعار «بالرياضة نرتقي» وبمشاركة ثمانية فرق وبنظام خروج المهزوم ورصدت اللجنة المنظمه جوائز لبطل الدوري ولأفضل لاعب فى كل مباراة وأفضل حارس مرمي ولهداف البطوله.

جانب من كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

جانب من كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

جانب من كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)

جانب من كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها (تصوير- عبدالجليل بن سلمي)