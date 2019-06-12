تعرف على الدور الرباعي لكأس الكرة المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 12 يونيو 2019, 11:57 صباحا
منافسات من كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

 نشرت صفحة الإعلام بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة جدول مباريات الدور الرباعي لبطولة الدوري مرحلة الإياب وكأس ليبيا.

وستكون مباريات الدوري الرباعي مرحلة الإياب بلقاءات فريق الجامعة السنوسية مع التحدي الثلاثاء (18 يونيو الجاري) بمدينة سرت.

 فريق أبومليانة يلتقي نجوم صرمان السبت (29 يونيو الجاري) بمدينة طرابلس، أما المباراة النهائية لبطولة الدوري ستقام يوم السبت (13 يوليو المقبل).

مباريات الدور الرباعي لبطولة الكاس مرحلة الإياب تشهد لقاء فريق أبومليانة مع نجوم صرمان الجمعة (14 يونيو الجاري) بمدينة طرابلس، والمباراة النهائية لبطولة الكأس يوم السبت (6 يوليو المقبل).

يذكر أن فريق السد تأهل للمباراة النهائية لكأس ليبيا وسيقابل الفائز من مباراة أبومليانة ونجوم صرمان.

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