البوسيفي: إكمال الدوري ضرورة والبديل «منتصف أغسطس»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 05:32 مساء
من مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)

أكد حسين البوسيفي الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، أن الوضع الحالي بخصوص الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يفرض علي مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن يكمل ما تبقى من مبارياته.

وقال البوسيفي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «الدوري لا بد أن يستكمل، لتحديد الفرق الهابطة للدرجة الأدنى، والفرق أصحاب التراتيب الأولى، وهذا مرتبط بالوضع الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب الحرب الدائرة في طرابلس».

وأضاف الأمين العام السابق لاتحاد الكرة: «إذا تعذر ذلك، فيجب الإعلان عن إقامة الدوري الممتاز للموسم الجديد في موعد لا يتجاوز منتصف أغسطس القادم، دون النظر لرأي الأندية التى تبحث عن مصالحها فقط».

يشار إلى أن اتحاد الكرة طالب فروعه باستقصاء آراء الأندية في الموقف من الدوري المتوقف.
 

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