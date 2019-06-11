اجتماع الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام للمنطقة الشرقية

أبطال كمال الأجسام الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بالمنطقة الشرقية، محمد الوسيع، أنه سيتم عقد اجتماع للاتحاد الفرعي يوم الخميس المقبل بمدينة أجدابيا الساعة الحادية عشرة بعد إعادة تشكيله أخيرًا.

وسيخصص الاجتماع البرنامج العام للاتحاد العام والفرعي وبرنامج البطولات لهذا العام.

وكان أخيرًا تم تشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية، حيث تم اختيار محمد مصطفى الوسيع رئيسًا، وعبدالله محمد هاجر نائبًا للرئيس، وعمر أحمد عريبي مقررًَا، والمهدي الرفاعي الفيتوري أمينًا للصندوق، وعضوية المهدي إبراهيم عمر وأحمد بالعيد شبيطة وأيمن عبدالسلام شاكيز وعادل الفاخري وأحمد محمد اعنيبة.