رسالة مزعجة من اتحاد الكرة الليبي

اجتماع سابق في اتحاد الكرة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

وجدت رسالة الاتحاد الليبي لكرة القدم الموجهة للاتحادات الفرعية والأندية لتقديم مقترحاتها بخصوص توقف مسابقات كرة القدم الليبية بجميع فئاتها بسبب الوضع الأمني الصعب في البلاد انتقادات حادة.

الانتقادات جاءت عديدة على صفحات التواصل الاجتماعي واعتبرتها بعض الشخصيات الرياضية هروبًا إلى الأمام وعدم تحمّل اتحاد الكرة مسؤولياته بشجاعة، حيث إن مجلس الإدارة للاتحاد الليبي لكرة القدم هو المسؤول عن نشاط اللعبة، ويجب أن يتحمل كامل المسؤولية وليس وضع الكرة في ملعب الأندية والطلب منها تقديم مقترحات حول الدوري الممتاز المتوقف وبقية المسابقات.