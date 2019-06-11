التعليم يواجه القلعة والاتحاد يلتقي الإنتر في افتتاح كأس السوبر بسبها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 01:47 مساء
ملعب مدرسة عمر بن الخطاب يستقبل بطولة كأس السوبر (إنترنت)

تنطلق، اليوم الثلاثاء، بملعب مدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة القرضة بسبها بطولة كأس السوبر لأبطال الدوريات الرمضانية بسبها، بمباراتين، مباراة الافتتاح تجمع التعليم مع القلعة، ويعقبها لقاء الاتحاد مع الإنتر.

وغدًا الأربعاء ستقام مباراتان أيضًا طاردونا يواجه الشرارة، والتحدي يلتقي النجع.

وفي تصريح لرئيس اللجنة الإعلامية للبطولة عادل بن سلمى إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال: «البطولة تقام بمشاركة الثمانية فرق المتوجة بكؤوس الدوريات الرمضانية بأحياء سبها، وبنظام خروج المغلوب، وبإدارة حكام معتمدين، وتم تكيلف الحكمين حمزة معتوق وفارس محمود إدارة مباراتي اليوم ».

وأضاف بن سلمى: «اللجنة المنظمة ستمنح جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة، وأيضًا جوائز لأصحاب التراتيب الأولى ولأفضل حارس وهداف البطولة».

يشار إلى أن البطولة تحت شعار «بالرياضة نرتقي» وتشرف عليها لجنة من شباب سبها برئاسة عبدالرحمن مصطفى ونائبه حسن تائب وعضوية طارق مجبر ومحمد الحاج وأبوبكر الشيباني وعادل بن سلمى.

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