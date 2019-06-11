منتخب المبارزة جاهز لـ«أفريقية مالي»

منتخب المبارزة الليبي (إنترنت)

أكد رئيس اتحاد المبارزة الليبي، عزالدين القاضي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن منتخب المبارزة يواصل استعداداته بالمدينة الرياضية بطرابلس، ويتأهب للمشاركة في بطولة أفريقيا للمبارزة (فردي وفرق) في مالي بداية من23 يونيو الجاري.

وأضاف القاضي أن وفد ليبيا يضم المبارزين خالد أبوهديمة وأبوبكر القاضي وعبدالسلام أبوجطيلة ومحمد الفيصل، والمدرب سراج التاجوري، والحكم إيهاب أبوشكيوة.

يذكر أن المبارزة الليبية سبق لها تحقيق نتائج طيبة على الصعيد الأفريقي، من بينها ذهبية خالد أبوهديمة في جنوب أفريقيا والبرونزية في أفريقية الشباب بالجزائر فبراير الماضي.