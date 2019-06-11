منتخب المبارزة جاهز لـ«أفريقية مالي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 01:46 مساء
منتخب المبارزة الليبي (إنترنت)

أكد رئيس اتحاد المبارزة الليبي، عزالدين القاضي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن منتخب المبارزة يواصل استعداداته بالمدينة الرياضية بطرابلس، ويتأهب للمشاركة في بطولة أفريقيا للمبارزة (فردي وفرق) في مالي بداية من23 يونيو الجاري.

وأضاف القاضي أن وفد ليبيا يضم المبارزين خالد أبوهديمة وأبوبكر القاضي وعبدالسلام أبوجطيلة ومحمد الفيصل، والمدرب سراج التاجوري، والحكم إيهاب أبوشكيوة.

يذكر أن المبارزة الليبية سبق لها تحقيق نتائج طيبة على الصعيد الأفريقي، من بينها ذهبية خالد أبوهديمة في جنوب أفريقيا والبرونزية في أفريقية الشباب بالجزائر فبراير الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟