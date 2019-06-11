اتحاد القدم المصغرة يقرر استكمال الدوري والكأس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 01:43 مساء

عقدت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة اجتماعًا مطولًا بطرابلس، ناقشت فيه جملة من المواضيع المتعلقة بكرة القدم المصغرة، من بينها اعتماد محضر الاجتماع السابق، واعتماد صرف مكافآت الحكام للموسم الرياضي 2018 / 2019 بداية من هذا الأسبوع، كما تم الاتفاق على استكمال بطولتي الدوري والكأس لهذا الموسم.

وبخصوص المنتخب الوطني الذي ينتظره أكثر من استحقاق خارجي أهمها المشاركة في مونديال العالم بأستراليا أكتوبر القادم، تم تكليف المدرب علي الرياني باختيار القائمة المبدئية من 25 لاعبًا لحين التعاقد مع مدرب من خارج ليبيا.

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