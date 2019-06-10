اتحاد الكرة يستطلع رأي الأندية في عودة الدوري

من اجتماع سابق لاتحاد الكرة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، إلى فروعه بالمناطق المختلفة، بضرورة التواصل مع الأندية الواقعة في نطاق كل فرع، لتقديم مقترحات وأراء بشأن مسابقات الاتحاد، بمختلف درجاتها، والمتوقفة حاليًا.

وقال اتحاد الكرة في خطابه الموجه إلى فروعه: «على الأندية أن تبدي الرأي بما يخدم مصلحة اللاعبين والأندية خلال الفترة القادمة».

وعلمت «بوابة الوسط» أن هناك اجتماعا مرتقبا سيعقد في 16 من يونيو الجاري، للبت في مسابقات دوري كرة القدم في جميع المسابقات لإيجاد صيغة توافقية بين الاتحاد العام و الأندية بخصوص استئناف الدوري من عدمه .

يشار إلى أن اتحاد الكرة كان حدد يوم 15 يونيو موعدا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز.