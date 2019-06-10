هيئة الرياضة تتكفل بالمصاريف في الألعاب الأفريقية الشاطئية

تكفلت الهيئة العامة للشباب والرياضة بمصاريف وتكاليف المشاركة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية التي ستقام بدولة الرأس الأخضر.

وستشارك ليبيا في دورة الألعاب بوفد يضم 13 عضوًا على رأسهم رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق وخالد الزنكولي الأمين العام للجنة الأولمبية، وذلك لحضور اجتماعات رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا) على هامش دورة الألعاب بالرأس الأخضر.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع لها علاقة بالشأن الأولمبي الأفريقي ومتابعة عمل اللجان العاملة واستعراض استعدادات المغرب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية في أغسطس المقبل، وأيضًا استضافة الرأس الأخضر دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى والتي ستنطلق الخميس المقبل.

وستكون المشاركة الليبية بستة رياضيين في أربع ألعاب هي: الشاطئية بخمسة رياضيين في ألعاب الشراع والتجديف والسباحة وكرة القدم الاستعراضية.

من جهة أخرى استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الليبية المكلف محسن السباعي، الأحد، الرياضيين وحثهم على المشاركة بروح رياضية عالية وفق أخلاقيات التنافس الرياضي الشريف والعمل على إعطاء صورة إيجابية عن ليبيا بغض النظر عن النتائج التي تأتي بعد الأخلاق، مع ضرورة بذل الجهد والعرق لتسجيل مشاركة إيجابية وناجحة.

وقدم السباعي الشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري لتعاونه مع اللجنة الأولمبية وتجاوبه الفعّال من خلال تكفّل الهيئة بمصروفات هذه المشاركة، قائلاً «نأمل استمرار وتواصل هذا التعاون بما يخدم مصلحة الرياضة الليبية».