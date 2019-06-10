طائرة إغاثة من هيئة الرياضة لمدينة غات المنكوبة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 يونيو 2019, 01:56 مساء
طائرة إغاثة من هيئة الرياضة لمدينة غات (إنترنت)

أكد رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري فة تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الهيئة سترسل اليوم الإثنين طائرة إغاثة إلى مدينة غات أقصى الجنوب الليبي تضامنًا مع أهالي المدينة وتخفيفًا لمعاناتهم.

وأوضح دكتور القنطري أن الطائرة محملة بالمواد الغذائية والملابس والأدوية وخيام وأغطية، وإلى جانب وفد هيئة الرياضة سيتواجد على متن الطائرة عدد من الرياضيين القدامى وقادة الكشافة والعمل التطوعي وإعلاميين من مختلف القنوات الإعلامية.

يذكر أن مدينة غات تشهد منذ أسبوع سيولاً وفيضانات وارتفاع منسوب المياه الغزيرة واختلاطها بمياه الصرف الصحي، مما تسبب في وفاة عدد من الأشخاص وتدمير عدد من المنازل ونزوح الآلاف عن مناطق الخطر.

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