50 مشاركًا في دورة الإعلام الرياضي ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 يونيو 2019, 12:18 مساء
الصحفي والإعلامي زين العابدين بركان (إنترنت)

انطلقت أمس الأحد بقاعة المركز الثقافي ببنغازي الدورة التدريبية التخصصية في مجال الإعلام الرياضي تحت شعار «نرتقي بإعلام رياضي هادف وبناء» تحت إشراف وتنظيم النقابة العامه للإعلاميين الرياضيين بالتعاون مع جامعة بنغازي.

واستهدفت 50 إعلاميًا ويتضمن برنامجها 15 محاضرة بواقع 3 محاضرات يوميًا وفي الافتتاح ألقيت ثلاث محاضرات الأولى لعبدالمجيد الفيل عن الإعلام الرياضي تعريفه وأهدافه وخصائصه، والمحاضرة الثانية للصحفي زين العابدين بركان عن الممارسات اليومية للإعلامي الرياضي وضوابط العمل الإعلامي، والمحاضرة الثالثة لأحمد النائلي عن الخبر والتقرير الصحفي.

واليوم الإثنين يتجدد الموعد مع ثلاث محاضرات الأولى عن فن الإلقاء لأحمد النائلي، والمحاضرة الثانية للدكتور عصام الدناع عن الهوية في الإعلام الرياضي، المحاضرة الثالثة لجمعة الفاخري عن أخطاء التعليق الرياضي.

والثلاثاء محاضرتان في الفترة الصباحية الأولى للدكتور عصام الدناع عن علاقة الطب الرياضي بالإعلام الرياضي، والثانية لصلاح المنصوري بعنوان تعريف الأجسام الرياضية والعلاقة التي تربطها، وفي المساء محاضرة لعلي أحمد سالم لتقديم ورقة من ورقات فن الإلقاء.

والأربعاء ثلاث محاضرات أيضًا الأولى لجمال الرعيض عن الميثاق الأولمبي، والثانية للدكتور فتحي المهشهش عن الألعاب الرياضية تعريفها وقوانينها وخصائصها، والمحاضرة الثالثة للدكتور مجدي الشريف وأحمد النحيلي عن صحافة الهاتف المحمول بتدريب عملي.

وفي اليوم الختامي الخميس محاضرة لإسماعيل الفلاح عن اللقاء الصحفي والتلفزيوني، والمحاضرة الثانية للدكتورة نعيمة زيدان عن الصحافة الإلكترونية والمحاضرة الثالثة لمحمد ألماني عن ميثاق الشرف الإعلامي وأهميته.

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