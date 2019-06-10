تعرف على وفد ليبيا في أفريقية الألعاب الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 يونيو 2019, 11:40 صباحا
منافسات التجديف الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن هيئة الشباب والرياضة قرار بتشكيل وفد ليبيا المشارك في الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى بدولة الرأس الأخضر برئاسة مدير التضامن الأولمبي بالأولمبية الليبية هلال دبنون، والمالي عبدالمولي محمد وعصام الدناع طبيبًا وإداري الوفد عمر اسميع.

والرياضيون حماد الفلاح (سباحة)، وعبدالمعطي برباش (كرة القدم الاستعراضية) والتجديف عبدالسلام سعيد وزاهر فنص.

وثلاثة رياضيين من الشراع صنف (الكايت) وهم فائز يوسف ورياض قطوسة وياسر أبو وذن ومدربهم جلال يوسف.

والوفد الليبي سيغادر اليوم الإثنين مطار معيتيقة بطرابلس في رحلة إلى الرأس الأخضر التي تستضيف الألعاب الشاطئية في الفترة من 14 إلى 23 يونيو الجاري.

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