منشور هلالي في وفاة لاعبه مفتاح التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 09:33 مساء
عبدالقادر التركي

قدمت إدارة نادي الهلال، تعازيها في وفاة لاعب الفريق الأول لكرة السلة، مفتاح عبدالقادر التركي، من خلال منشور جاء، اليوم، على صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء في بيان إدارة الهلال: « بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة لاعب فريق الهلال لكرة السلة مفتاح عبدالقادر التركي.. ولا يسعنا إزاء مصابنا الأليم إلا أن يتقدم رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية ورابطة مشجعين نادي الهلال وأسرة كرة السلة بالنادي بصادق المواساة إلى أهل الفقيد وعائلته الكريمة.. ونسأل المولى أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان، ولكم من بعده الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».
 

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