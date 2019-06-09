نجوم الرياضة يزفون الهوني إلى بيت الزوجية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 06:22 مساء
حمدو الهوني «يمين» مع بعض الأصدقاء في حفل زفافه 9 يونيو 2019 (الإنترنت)

احتفل المحترف الليبي بصفوف فريق الترجي التونسي لكرة القدم، حمدو الهوني، بزفافه، اليوم، في حفل حضره أعداد غفيرة من نجوم الكرة الليبية، والشخصيات الرياضية.

وتوج اللاعب الدولي، مؤخراً مع الترجي «في السنة الأولى له»، ببطولة الدوري التونسي، ومن قبله كأس السوبر المحلي، وتنتظره مشاركة في مباراة فاصلة «لم يُحدد موعدها»، لاحتفاظ فريق «باب سويقة» بكأس دوري أبطال أفريقيا، الذي خضع لقرار إداري من الاتحاد القاري، بإعادة المباراة النهائية التي واجه فيها الوداد المغربي، وأعلن فوزه بهدف، قبل أن ينسحب الوداد، من المباراة، ويتضامن معه «كاف» بسبب إحراز الضيوف لهدف صحيح، لم يحتسبه الحكم، ولم يستعن بجهاز الفيديو «فار»، بحجة أنه معطل، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وكان الهوني قد حصل على إذن من الجهاز الفني للترجي التونسي بقيادة معين الشعباني بالغياب عن الفريق لإقامة حفل زفافه بعد أن حسم فريق باب سويقة بطولة الدوري بشكل رسمي.
 

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