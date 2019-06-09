التايكواندو يضع مواصفات جديدة للاعبين الدوليين ويكشف أجندته الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 يونيو 2019, 05:07 مساء
من احدى المنافسات الليبية في التايكوندو (أرشيفية: الإنترنت)

طلب الاتحاد العام الليبي للتايكواندو، اللاعبين، بالاستعداد المبكر والتدريب المكثف داخل أنديتهم، قبل المشاركة في المنافسات الاختبارية التي سيتم اختيار العناصر التي ستمثل المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية المقبلة.

وحدد اتحاد التايكواندو، شروطه في اختيار اللاعبين، بداية من ضرورة أن يكون اللاعب حاصلا على الحزام الأسود «1 دان فما فوق» ، وأن تكون رخصته الدولية سارية المفعول.

من جانبها، وضعت اللجان الفنية لـ«لكوروغي والبومسي والمدربين» برنامجاً علمياً وعملياً، لاختيار عناصر المنتخبات، ومدربيهم، حيث سيتم تحديد مواعيد لإقامة مباريات اختبارات النخبة على مراحل، وسيتم نشرها عبر صفحة الاتحاد الليبي للتايكواندو، على «فيسبوك».

وكشفت اللجنة الفنية باتحاد التايكواندو، أن المنتخب الليبي لفئة الأشبال، سيشارك في بطولة العالم التي ستقام في مدينة طشقند بأوزباكستان، ابتداء من السابع من أغسطس المقبل.

كما يشارك المنتخب الأول في دورة الألعاب الأفريقية التي ستنطلق فعالياتها ابتداء من تاريخ 20 أغسطس المقبل، بالمغرب، ومن المتوقع أن يشارك المنتخب بصنف «بومسي» في بطولة العالم التي ستقام في مدينة الغردقة المصرية، ابتداء من 22 أكتوبر المقبل.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي لمساعدة أطفال فنزويلا
ثقافة وفن
«رياتشي»..بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين
دولى
مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متخصص يكشف «الحل السحري» للوقاية من السكري