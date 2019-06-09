التايكواندو يضع مواصفات جديدة للاعبين الدوليين ويكشف أجندته الدولية

من احدى المنافسات الليبية في التايكوندو (أرشيفية: الإنترنت)

طلب الاتحاد العام الليبي للتايكواندو، اللاعبين، بالاستعداد المبكر والتدريب المكثف داخل أنديتهم، قبل المشاركة في المنافسات الاختبارية التي سيتم اختيار العناصر التي ستمثل المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية المقبلة.

وحدد اتحاد التايكواندو، شروطه في اختيار اللاعبين، بداية من ضرورة أن يكون اللاعب حاصلا على الحزام الأسود «1 دان فما فوق» ، وأن تكون رخصته الدولية سارية المفعول.

من جانبها، وضعت اللجان الفنية لـ«لكوروغي والبومسي والمدربين» برنامجاً علمياً وعملياً، لاختيار عناصر المنتخبات، ومدربيهم، حيث سيتم تحديد مواعيد لإقامة مباريات اختبارات النخبة على مراحل، وسيتم نشرها عبر صفحة الاتحاد الليبي للتايكواندو، على «فيسبوك».

وكشفت اللجنة الفنية باتحاد التايكواندو، أن المنتخب الليبي لفئة الأشبال، سيشارك في بطولة العالم التي ستقام في مدينة طشقند بأوزباكستان، ابتداء من السابع من أغسطس المقبل.

كما يشارك المنتخب الأول في دورة الألعاب الأفريقية التي ستنطلق فعالياتها ابتداء من تاريخ 20 أغسطس المقبل، بالمغرب، ومن المتوقع أن يشارك المنتخب بصنف «بومسي» في بطولة العالم التي ستقام في مدينة الغردقة المصرية، ابتداء من 22 أكتوبر المقبل.

