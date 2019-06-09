مهمة ليبية للزروق والزنكولي في الرأس الأخضر

رئيس الأولمبية الليبية الزروق والأمين العام الزنكولي في اجتماع سابق (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بالأولمبية الليبية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الأحد أن رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق، وأمينه العام خالد الزنكولي سيتوجهان اليوم من مطار قرطاج بتونس إلى دولة الرأس الأخضر للمشاركة في اجتماعات رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا»، والتي ستعقد على هامش دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر بداية من الرابع عشر من يونيو الجاري.

وأضاف المصدر أن على طاولة اجتماع الانوكا العديد من الملفات التي تتعلق بالشأن الأولمبي الأفريقي ومتابعة عمل اللجان العاملة، واستعراض استعدادات المغرب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية في أغسطس المقبل.

يذكر أن ليبيا ستشارك في الألعاب الشاطئية بخمسة رياضيين في ألعاب الشراع والتجديف والسباحة وكرة القدم الاستعراضية.