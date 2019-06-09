نجوم الأهلي طرابلس في زيارة الأطفال الأيتام

نجوم الأهلي طرابلس في زيارة الأطفال الأيتام (إنترنت)

في إطار العمل الاجتماعي والإنساني قام لاعبون وشخصيات رياضية من نادي الأهلي طرابلس بزيارة، السبت، لدار رعاية الأطفال الأيتام أبوهريدة بطرابلس لإدخال البهجة والفرح عليهم لمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد ارتسمت البهجة على شفاه الأطفال، حيث أقيمت مباراة جمعت بين الأطفال بغلالات الأهلي بمشاركة النجم محمد الترهوني مع أحد الفريقين، فيما شارك اللاعب السابق نصرالدين القاضي مع الفريق الآخر وساد بينهما تنافس شيق وألعاب تمتع بها الحاضرون.

كما ألقيت الكلمات المعبرة عن أهمية هذه اللمسة الإنسانية، وتم توزيع الهدايا عليهم، وفي إطار الدور الاجتماعي لنادي أهلي طرابلس يعتزم النادي تسيير قافلة مساعدات لأبناء غات خلال اليومين المقبلين.