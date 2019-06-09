تكريم عمالقة كرة القدم الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 يونيو 2019, 01:44 مساء
تكريم العجيلي وجرانة وباني وصولة (إنترنت)

كرَّمت جمعية قدامى الرياضيين في ختام برنامجها خلال شهر رمضان في مباراة ودية أقيمت بمدرسة علي وريث بطرابلس أربع شخصيات رياضية من لاعبي الزمن الجميل أعطت الكثير لكرة القدم الليبية مع فرقهم والمنتخب الوطني، في بادرة من ضمن المبادرات والتكريمات والمباريات الودية التي قامت بها طيلة الشهر المبارك.

وفي ختام برنامجها كرَّمت لاعب فريق المدينة والمنتخب الوطني ساسي العجيلي ولاعب المنتخب الوطني والوحدة عبدالرزاق جرانة، ولاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني والمدرب الحالي صالح صولة، ولاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني والمدرب الذي قاد المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا في تصيفات أفريقيا الأخيرة أمام جنوب أفريقيا أبوبكر باني.

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