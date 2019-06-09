إقبال كبير على تعلم أساسيات الفروسية ببنغازي

دورة جديدة لتعلم أساسيات ركوب الخيل وقفز الحواجز (إنترنت)

انطلقت أمس السبت بنادي شهداء بنغازي للفروسية دورة جديدة لتعلم أساسيات ركوب الخيل وقفز الحواجز.

وفي تصريح لنائب رئيس النادي سند البركي إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد قال «إن دورة هذا العام تستهدف 150 ناشئًا فوق الستة أعوام، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية بواقع أربع ساعات يوميًا عدا الخميس والجمعة».

وأضاف «يتولى الإشراف عليها كوكبة من الفرسان والمدربين المتميزين من بينهم هشام هاشم ومحمد الخيتوني وعبدالرحمن الأحيول ووليد الفيتوري».

وأكمل البركي «مدة الدورة تختلف من ناشئ لآخر وحسب القدرة الاستيعابية».

يذكر أن نادي شهداء بنغازي سبق له تنظيم دورات مماثلة استهدفت المئات من الناشئين ذكورًا وإناثًا.

دورة جديدة لتعلم أساسيات ركوب الخيل وقفز الحواجز (إنترنت)

دورة جديدة لتعلم أساسيات ركوب الخيل وقفز الحواجز (إنترنت)