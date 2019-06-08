احتفالية تتويج أبطال الشطرنج بنادي الظهرة

أبطال الشطرنج الليبي (إنترنت)

أكد عضو مجلس إدارة نادي الظهرة، فوزي البركي، أن النادي سيقيم اليوم السبت احتفالية معايدة داخل النادي، يكرم فيها الشطرنجيين المتفوقين في بطولة الظهرة الرمضانية، التي شهدت مشاركة 33 لاعبًا في مختلف الفئات السنية.

1- بطولة 8 أعوام

تُوِّجت بكأس البطولة اللاعبة رغد الفيتوري، وجاء أحمد القاضي ثانيًا، ومعاذ ساكر ثالثًا.

2- بطولة 10 أعوام

تُوِّج اللاعب عمر فطيس بكأس الترتيب الأول، وجاء خليل التائب ثانيًّا وحسن بن سعد ثالثًا.

3- بطولة 12 عامًا

تُوِّج اللاعب هاشم الفيتوري بالترتيب الأول، وجاء ومحمد يرو ثانيًا، ومحمد شاكر ثالثًا.

4- بطولة 14 عامًا

تُوِّج بأول الترتيب اللاعب حمزة الفيتوري، وجاء مالك دربوك ثانيًا، ومنى الفرجاني ثالثًا.



5- بطولة 16 عامًا

تُوِّج اللاعب عمر سرتيه بالترتيب الأول، وجاء ثانيًا الطيب قشاش، وثالثًا لقمان كمال.

6- بطولة 18 عامًا

تُوِّج اللاعب عمر دربوك بالترتيب الأول، وجاء مصطفى شلغوم ثانيًا، وحاتم أبومنجل ثالثًا.

7- بطولة البنات

تُوِّجت بأول الترتيب منى الفرجاني، وجاءت تسنيم كريم ثانيًا، وحلت شقيقتها تجويد كريم ثالثًا.