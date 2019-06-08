بعيو وساطي والعبيدي ومليطان أبطال فروسية الحواجز ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 يونيو 2019, 03:54 مساء
ختام بطولة فروسية قفز الحواجز الرمضانية (إنترنت)

أسدل الستار على بطولة فروسية قفز الحواجز الرمضانية التي نظمها وأشرف عليها نادي شهداء بنغازي للفروسية وبنظام جمع النقاط من أربع جولات وجاءت النتائج النهائية.

1- بعيو يتوج بكأس المبتدئين
تُوج بكأس وذهبية المبتدئين الفارس أحمد بعيو برصيد 70 نقطة وجاء ثانيا عبدالمهيمن العبيدي بـ 62 نقطة وثالثا عبدالإله العبيدي 48 ورابعا همام الذيب 44 وخامسا مروان النايلي 34 نقطة.

 2- ساطي بطلا للناشئين
تُوج الفارس كريم ساطي بكأس بطولة الناشئين برصيد 54 نقطة وجاء ثانيا عباس نجم 52 نقطة وثالثا رؤيا الفرجاني 48 ورابعا شهد المجريسي 46 نقطة.

3- العبيدي يتوج بكأس المتوسطة
تُوج الفارس عبدالإله العبيدي بكأس الفئة المتوسطة برصيد 78 نقطة وجاء ثانيا أحمد المقرحي 64 نقطة وثالثا رياض النايلي 42 نقطة.

4- مليطان بطلا للكبار
تُوج الفارس عبدالوهاب مليطان بكأس الكبار برصيد 60 نقطة وجاء ثانيا الفارس هشام هاشم ب 58 نقطة.

ختام بطولة فروسية قفز الحواجز الرمضانية (إنترنت)
ختام بطولة فروسية قفز الحواجز الرمضانية (إنترنت)
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