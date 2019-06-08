مخلوف يكشف ضياع التتويج من ليبيا في عالمية القوة البدنية بالسويد

أبطال ليبيا في القوة البدنية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب منتخب ليبيا للقوة البدنية، طارق مخلوف، أن عددًا من لاعبي منتخب ليبيا للقوة البدنية حُرموا من التتويج في عالمية القوة البدنية بالسويد لتعذر حصولهم على إجراءات تأشيرة دخول الأراضي السويدية والمشاركة في الحدث العالمي.

وأضاف مخلوف في تصريح إلى «بوابة الوسط» قائلا اليوم السبت «حسب الأرقام المسجلة في البطولة فإن البطل عبدالله بوشعالة وزن 66 أساتذة 2 حُـرم من التتويج بذهبية الثقبين وفضية الرجلين وفضية المجموع العام وحرم البطل فرج البرعصي وزن 105 أساتذة 2 من التتويج فضية الرجلين وبرونزية الثقبين وبرونزية المجموع العام».

وأكمل «كما حُـرم البطل عمر شبيك وزن 59 أساتذة 1 من ذهبية الثقبين وفضية المجموع، والبطل أشرف الفلاح وزن 66 أساتذة 1 حُـرم من ذهبية الصدر وبرونزية المجموع والبطل محمد الإسكندراني وزن 74 أساتذة 1حُـرم من ذهبية الرجلين وفضية الصدر وفضية الثقبين وذهبية المجموع العام».

يذكر أن المشاركة الليبية اقتصرت على البطل عبدالله المغربي الذي توِّج فى في الأساتذه 3 وزن 105 بفضية و2 برونزية.