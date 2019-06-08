المصراتي يدعو للحوار قبل تنفيذ طلب الـ«فيفا»

عضو الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق المبروك المصراتي (أرشيفية : الإنترنت)

دعا عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق وإداري نادي السويحلي، المبروك المصراتي، الإعلام الرياضي لفتح النقاش والحوار حول انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المقبلة.

وقال المصراتي فى تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه يتمنى أن يتم الابتعاد عن القائمة في الترشح للانتخابات، وأن يتم انتخاب الرئيس وهو مَن يختار القائمة وعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأكد أن الاختيارات السابقة أفرزت شخصيات ليست لها علاقة بالرياضة وصلت لأماكن ليست أهلًا لها بسبب القائمة والمحاصصة.

يذكر أن الوسط الرياضي الليبي ينتظر انتخابات مرتقبة بطلب من الـ«فيفا» الفترة المقبلة بعد إقالة الرئيس السابق جمال الجعفري الذي حل محله موقتًا عبدالحكيم الشلماني.