المصراتي يدعو للحوار قبل تنفيذ طلب الـ«فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 08 يونيو 2019, 01:50 مساء
عضو الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق المبروك المصراتي (أرشيفية : الإنترنت)

دعا عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق وإداري نادي السويحلي، المبروك المصراتي، الإعلام الرياضي لفتح النقاش والحوار حول انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم المقبلة.

وقال المصراتي فى تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إنه يتمنى أن يتم الابتعاد عن القائمة في الترشح للانتخابات، وأن يتم انتخاب الرئيس وهو مَن يختار القائمة وعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأكد أن الاختيارات السابقة أفرزت شخصيات ليست لها علاقة بالرياضة وصلت لأماكن ليست أهلًا لها بسبب القائمة والمحاصصة.

يذكر أن الوسط الرياضي الليبي ينتظر انتخابات مرتقبة بطلب من الـ«فيفا» الفترة المقبلة بعد إقالة الرئيس السابق جمال الجعفري الذي حل محله موقتًا عبدالحكيم الشلماني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«فيفا» يحسم موقف قطر من تنظيم مونديال الأندية
رياضة محلية
فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»