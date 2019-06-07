قرعة كرة القدم المصغرة: ليبيا والمجر وإنجلترا والسعودية في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم المصغرة بأستراليا بمدينة بيرث، اليوم الجمعة، عن مواجهات قوية في المجموعات الثمانية.

وجاء المنتخب الليبي في المجموعة الثانية (B) صحبة منتخبات المجر وإنجلترا والسعودية.

وفيما يلي المجموعات الثمانية:

المجموعة A ضمت: أستراليا - كولومبيا - الهند – تايلاند.

المجموعة B ضمت: المجر- ليبيا - إنجلترا – السعودية.

المجموعة C ضمت: رومانيا - لبنان - أوكرانيا- نيجيريا.

المجموعة D ضمت: السنغال - غواتيمالا- العراق – غانا.

المجموعة E ضمت: المكسيك - ساحل العاج- الصومال – مالدوفيا.

المجموعة F ضمت: تونس - سلوفاكيا- اليابان – كوستاريكا.

المجموعة G ضمت: تشيكيا - تشلي - صربيا – سنغافورة.

المجموعة H ضمت: البرازيل - أمريكيا – الأرجنتين - جنوب إفريقيا.