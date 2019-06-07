منتخب ليبيا يترقب قرعة مونديال كرة القدم المصغرة

منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة (أرشيفية: الإنترنت)

يترقب المنتخب الوطني للكرة المصغرة، قرعة مونديال العالم لكرة القدم المصغرة، التي ستجرى ظهر الجمعة بمشاركة 32 منتخبًا وزعت حسب تصنيفها إلى أربعة مستويات.

وضم المستوى الأول، فرق أستراليا والبرازيل والتشيك والمجر والمكسيك ورومانيا وتونس والسنغال. فيما ضم التصنيف الثاني تشكيلًا من فرق ليبيا وتشيلي وكولومبيا وجواتيمالا وكوت ديفوار، ولبنان وسلوفاكيا وأمريكا.

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وضم المستوى الثالث، فرق الإرجنتين وإنجلترا والهند والعراق واليابان وصربيا والصومال وأوكرانيا، بينما ضم المستوى الرابع كوستاريكا وغانا ومولدوفيا ونيجيريا والسعوديه وزنجبار وجنوب أفريقيا وتايلاند.

وستقام كأس العالم بأستراليا في مدينة بيرث خلال الفترة من الأول وحتى 11 أكتوبر المقبل وتعد هذه هي ثاني مشاركة للمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة في منافسات كأس العالم.