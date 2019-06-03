إيهاب جلال يضغط على الأهلي طرابلس بسبب طقطق

مفتاح طقطق «يمين» يقود احدى هجمات فريقه السابق النصر (أرشيفية: الإنترنت)

جدد المدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، اتصالاته مع إدارة الأهلي طرابلس من أجل ضم مهاجم الفريق مفتاح طقطق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق لإيهاب جلال، أن خاطب إدارة الأهلي طرابلس، بشأن انتقال طقطق للمصري، إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم أمرها حتى الآن، بسبب عدم حسم اتحاد كرة القدم الليبي، مصير الدوري الممتاز، المجمد بعد انتهاء الدور الأول، بسبب الاقتتال الدائر في طرابلس، وفقًا لصفحة «ريميسا».

يشار إلى أن إيهاب جلال قاد الموسم الماضي فريق الأهلي طرابلس، ويدرك إمكانات طقطق «23 سنة»، التي سيستفيد منها فريقه، المصري، الذي يقبع في المركز الرابع ببطولة الدوري المصري برصيد 52 نقطة.

