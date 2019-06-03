بالصور: نجاح وتميز لسباق الدراجات بأبوسليم

جانب من سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية (إنترنت)

أشاد الجميع بنجاح سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية الذي نظمه مكتب الرياضة بأبوسليم تحت شعار «رمضان الخير يجمعنا» من جميع النواحي مشاركة وتنظيمًا وحوافزه التشجيعية بعد أن أدخل البهجة والفرح والسرور على المشاركين والحاضرين وأبعدهم عن أجواء الحرب والمشاحنات حيث بلغ عدد المشاركين 103 متسابقين جاءت النتائج النهائية لمختلف الفئات على النحو التالي:

1-الفئه العمرية من 9 / 12عامًا

توج بأول الترتيب المتسابق ياسين أرحومة وجاء ثانيًا صهيب العشي وثالثًا عبد المهيمن يوسف ورابعًا مقداد خالد وخامسًا نوح العلوص.

2-الفئه العمرية من 12 / 14عامًا

توج بأول الترتيب المتسابق ابراهيم لطفي وجاء ثانيًا عبدالباري الرباع وثالثًا أيوب المبروك.

3-الفئه العمرية من 15/ 17عامًا

أحرز أول الترتيب المتسابق سالم بشيه وجاء أحمد الدخاخني ثانيًا ورضوان محمد ثالثًا ومحمد الشيباني رابعًا ومحمد الطاهر خامسًا.

4-فئة البنات

أحرزت الترتيب الأول المتسابقة نور الدالي وجاءت ميار اسماعيل ثانيًا ومرام الواعر ثالثًا.

حفل التتويج

وفى ختام السباقات وبحضور رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري ورئيس المجلس البلدي بأبوسليم عبدالرحمن الحامدي وعضو مجلسه الصديق العباسي ومدير مكتب الرياضة أبوسليم محمود العلوص وضيف السباق رئيس جمعية أجيال بلا حدود التونسية منتصر زغوان منحت فيها الكؤوس والميداليات والجوائز التشجيعيه لأصحاب التراتيب الخمسة في كل فئة.

كما كرمت هيئة الشباب والرياضة عدد من الشخصيات الرياضية بدروع وجوائز تشجيعيه تقديرًا لدورها وعطائها المتميز للعبة الدراجات وهم الأساتذه أسعد الفقيه حسن وعبدالرزاق السويح ومحمد التومي ونوري كحيل وعبدالوهاب عون وعلى المزوغي وأحمد الغرياني ومحمد بوطه واسم الراحلين عبدالسلام الوداني وعبدالسلام الحطاب.

وخلال الحفل تم السحب على جوائز الحاضرين وفاز عبدالله القماطي بجهاز هاتف سامسونج تاب وَعَبَد المهيمن يوسف بجهاز هاتف سامسونج 2 وكذلك عماد الواعر كما منحت دروع وشهادات تقدير للجهات التى ساهمت فى نجاح المجلس البلدي بأبوسليم وأجهزة الأمن المركزي والمرور والإسعاف وشركة الخدمات العامه والدفاع المدني بأبوسليم.

جانب من سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية (إنترنت)

جانب من سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية (إنترنت)

جانب من سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية (إنترنت)

جانب من سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية (إنترنت)

جانب من سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية (إنترنت)

جانب من سباق أبوسليم الجماهيري للدراجات العادية (إنترنت)