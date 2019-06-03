ختام البرنامج الرياضي لذوي الإعاقة

ختام البرنامج الرياضي لذوي الإعاقة (إنترنت)

اختتمت بمدينة طرابلس منافسات البرنامج الرياضي الرمضاني لنادي طرابلس الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بعروض استعراضية بلعبة رفعات القوة ولعبة التايكوندو، وسط مشاركة أكثر من 75 رياضيًا وأكثر من 10 حكام في أكثر من عشر ألعاب رياضية.

واختتم النشاط بلعبة حديثة في ليبيا وهي لعبة الدارتس وبعدها تم توزيع جوائز المسابقات الرمضانية للمشاركين بالألعاب الرياضية البارالمبية بنادي طرابلس الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور العديد من الضيوف.

يذكر أن البرنامج كان تحت إشراف مكتب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مجلس الرياضة طرابلس وتنظيم نادي طرابلس الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ختام البرنامج الرياضي لذوي الإعاقة (إنترنت)