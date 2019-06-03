التارقي يتوج بطلًا لشطرنجية السواعد ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 03 يونيو 2019, 12:11 مساء
جانب من مشاركات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

توِّج سليمان التارقي بكأس بطولة السواعد الشطرنجية ببنغازي برصيد 6 نقاط، وجاء ثانيًا سليمان العرفي 5.5 نقطة وتساوى أربعة شطرنجيين برصيد 5 نقاط، وبكسر التعادل جاء ناصر المحجوب ثالثًا، ورابعًا أحمد فرج وخامسًا أيمن فرج وسادسًا محمد الطويل وسابعًا جمعة القماطي 4.5 نقطه وثامنًا مالك التهامي وتاسعًا طارق شكابو وعاشرًا محمد مصطفى.

البطولة استضافها نادي السواعد احتفالًا بالذكرى الـ44 لتأسيسه ونظمها وأشرف عليها فرعي بنغازي للشطرنج، وشهدت مشاركة 33 لاعبًا تحت إشراف مدير البطولة عبدالله اللبار والتحكيم زكريا بن صريتي وحسن المزوغي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابح ماجر يطلق تصريحات غاية في الإثارة تجاه محمد صلاح
رياضة عالمية
شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
«كريزيس غروب» يقدّم رؤيته لحل أزمة حرب العاصمة طرابلس
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لسرطان الثدي يزيد نسبة البقاء على قيد الحياة