التارقي يتوج بطلًا لشطرنجية السواعد ببنغازي

جانب من مشاركات الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

توِّج سليمان التارقي بكأس بطولة السواعد الشطرنجية ببنغازي برصيد 6 نقاط، وجاء ثانيًا سليمان العرفي 5.5 نقطة وتساوى أربعة شطرنجيين برصيد 5 نقاط، وبكسر التعادل جاء ناصر المحجوب ثالثًا، ورابعًا أحمد فرج وخامسًا أيمن فرج وسادسًا محمد الطويل وسابعًا جمعة القماطي 4.5 نقطه وثامنًا مالك التهامي وتاسعًا طارق شكابو وعاشرًا محمد مصطفى.

البطولة استضافها نادي السواعد احتفالًا بالذكرى الـ44 لتأسيسه ونظمها وأشرف عليها فرعي بنغازي للشطرنج، وشهدت مشاركة 33 لاعبًا تحت إشراف مدير البطولة عبدالله اللبار والتحكيم زكريا بن صريتي وحسن المزوغي.