الغول الليبي يحصد 3 كؤوس وجائزة خاصة مع طائرة الترجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 08:55 مساء
لاعب الكرة الطائرة الليبي محمد الغول (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الدولي الليبي محمد الغول، أن تجربة احترافه بفريق الترجي التونسي للكرة الطائرة، بالناجحة، بعد أن ساهم مع الفريق في تحقيق ثلاثة ألقاب محلية خلال موسمه الاحترافي الأول.

ووصف الغول تجربته مع الترجي التونسي، من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنها كانت مغامرة جديدة وتحديًا جديدًا خاضه، وتحمل الكثير من المتاعب، إلا أن التجربة أثمرت عن 3 بطولات تضاف لرصيده الشخصي.

وكتب الغول، قائلًا: «مغامرة جديدة وتحدٍ آخر ورهان هو الأكبر على الصعيد الشخصي دخلته العام الماضي عندما أصبحت لاعبًا محترفًا في صفوف طائرة فريق الترجي الرياضي التونسي، والمسيرة كان لا بد فيها من التضحية بالكثير لكسب الخبرة والاحتكاك؛ فقدمت موسمًا سأفتخر به».

وتوج الغول مع الترجي ببطولة الدوري، والكأس التونسي، وكأس السوبر التونسي، ولقب المركز الثاني عربيا، كما أنه حصل على لقب أفضل لاعب مركز 3 «سنتر» عربي.
 

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