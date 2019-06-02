معتز المهدي أول ليبي يحقق جائزة هداف دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 07:41 مساء
مهتز المهدي يحتفل باحد أهدافه في دوري الأبطال بقميص النصر (أرشيفية: الإنترنت)

تسلم مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر معتز المهدي، جائزة لقب هداف دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018 -2019، برصيد 7 أهداف.

وأصبح المهدي، أول لاعب ليبي يفوز بلقب هداف بطولة دوري أبطال القارة السمراء، كما أنه بات اللاعب الأفريقي الوحيد الذي يفوز باللقب، دون أن يشارك في دوري المجموعات والأدوار الإقصائية للبطولة، وهو ما يجعل إنجاز المهدي صعب تحطيمه.

وفي أول تفاعل للمهدي، مع الجائزة، نشر صورته وهو يتحصل على إحدى الجوائز، في إشارة لتتويجه بلقب هداف القارة السمراء، وعلق على الصورة قائلا: «الحمد لله»، وفقًا لصفحة «ريميسا».

يشار إلى أن معتز المهدي صاحب أسرع هدف ليبي خارج الديار (41 ثانية) والذي سجله في شباك الهلال جوبا السوداني ببطولة دوري الأبطال.
 

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