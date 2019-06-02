الزناد يجدد ليلة القاضية في سماء الملاكمة الليبية

الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد (أرشيفية : الإنترنت)

جدد الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، إسقاطه لخصومه بالضربة القاضية، وفاز على منافسه الكولومبي جون كورتز بالضربة الفنية القاضية خلال الجولة الثالثة في النزال الذي أُقيم بينهما، السبت الماضي، بصالة فندق «إنتركونتينتل» في دولة مالطا، بعد أن خاض مالك الزناد 14 نزالاً دولياً، فاز في 13 منها بالضربة الفنية القاضية، وواحداً بجمع النقاط، ليواصل التألق في ليلة القاضية باقتدار شديد، حيث تزامن فوزه مع فوز شقيقه عبدالمعز الزناد، بالضربة القاضية أيضاً على خصمه الإيطالي، بعد أن أسقطه ثلاث مرات متتالية في الجولة الأولى ليفوز بالنزال الأول له كمباراة دولية.

لم تتوقف إنجازات وانتصارات الملاكمة الليبية في هذه الليلة عند هذا الحد، بل تبعهما البطل الثالث الملاكم الليبي فتحي بربيش في ثاني مباراة احترافية له، حيث فاز هو الآخر على منافسه الملاكم الإيطالي بالنقاط في المباراة، بعد اكتمال الوقت الأصلي للمباراة بثلاث جولات في وزن 69 كلغ.

أسقط منافسه الكولومبي جون كورتز بالضربة الفنية خلال الجولة الثالثة وعبد المعز يسير على خطاه بالفوز في أول ظهور دولي

سبق وتمكن أبطال الملاكمة المحترفون في مالطا، البطل عبدالمالك الزناد وشقيقه عبدالمعز الزناد وفتحي بربيش من الفوز بالضربة الفنية القاضية في ثلاثة نزالات لمحترفي ليبيا في مالطا، حيث تمكن البطل عبدالمعز الزناد، مواليد طرابلس 1988 من الفوز بالضربة الفنية القاضية على خصمه الغاني يوسف بوزوكا، المقيم في مالطا، في الجولة الخامسة في تصنيف نصف احتراف، وهو أول نزال دولي له في عالم ملاكمة الاحتراف، كما فاز بربيش هو الآخر في نزاله ضد خصمه الملاكم ويلي ويلي من لاتفيا في الجولة الأولى بالضربة الفنية القاضية في وزن 75 كلغ في المباراة التي أُقيمت في مالطا أيضاً.

فتحي بربيش من مواليد 1990 بدأ مسيرته الرياضية في العام 2008 بلعبتي الساندا والووشو على يد مدربه زكريا الكاتب بنادي الاتحاد لتقربه من لعبه الملاكمة بعد أن حصل على بطولة طرابلس، ثم ليبيا، حتى احترف الملاكمة في العام 2012 عبر حلبة نادي الاتحاد ليقرر السفر إلى مالطا، وبعد الاستقرار بدأ في التدريب بأحد الأندية المالطية في العام 2015 على يد بطل العالم سكود دكسن، وبعد 4 أشهر انطلق نحو المنافسات الدولية قاطعاً شوطاً كبيراً.

من جانبه يقول فتحي بربيش في تصريحات خاصة من مالطا لجريدة «الوسط»: «دخلت أول نزال في نصف الاحتراف أمام بطل مالطا وربحت بالنقاط، ووصلت إلى المباراة التالية أمام خصم إنجليزي كان التفوق أمامه بالضربة القاضية في الجولة الأولى، ثم أمام ملاكم صربي وتفوقت عليه بالنقاط، ثم أمام الملاكم هليم وجنسيته إنجليزي وفزت بالنقاط، ثم أمام الملاكم تشاكي من إنجلترا أيضاً وكان الفوز عليه بالقاضية، ثم أمام الملاكم الأيرلندي ستيفين وكان عبوره بالقضية، وآخر مباراة كانت أمام الملاكم الإيطالي فرانكو وكانت بالقضية في الجولة الرابعة، ومنذ ذلك الوقت قررت الانتقال إلى مرحله الاحتراف»، كما طالب بربيش خلال تصريحاته إلى جريدة «الوسط» بضرورة الاهتمام من الدولة الليبية وتقديم الدعم الكامل للرياضيين المحترفين.

انهيار إيطالي أمام الشباب الليبي الصاعد في عالم الحلبة بظهور مميز لفتحي

في الوقت نفسه تمكن شقيق البطل الأسطوري عبدالمالك الزناد، وهو عبدالمعز الزناد من مواليد طرابلس 1988 بالفوز عبر الضربة الفنية القاضية على خصمه الغاني يوسف بوزوكا المقيم في مالطا في الجولة الخامسة ضمن تصنيف نصف احتراف، وهو أول نزال دولي له في عالم ملاكمة الاحتراف بالتزامن مع صحوة شقيقه، حيث خطف الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، الأضواء وواصل انتصاراته عبر الضربة القاضية، وأسقط بها خصمه الكوبي جوليو أكوستا لابنتيرا، خلال المنافسات التي أُقيمت بصالة فندق «كونترال» بدولة مالطا في الجولة الرابعة، ضمن منافسات حزام «WC».

وقبل أن يطيح الزناد بخصمه من على أرضية الحلبة، أسقطه ثلاث مرات، بعد أن خارت جميع قواه وبات مستسلماً لقاضية الزناد التي اشتهر بها في وجه خصومه، حيث جاء الموعد في الجولة الرابعة، ليعلن بعدها حكم اللقاء انتصار البطل الليبي، وشهدت المرات الثلاث من سقوط البطل الكوبي جوليو بعضاً من التوسلات، طالباً الحماية من الحكم أمام شراسة لكمات الزناد، رغم أنه لم يكن بالخصم السهل، لكن مهارة وخفة حركة وتمكن البطل الليبي جعلته يسيطر على النزال كعادته بسهولة.

لم يكن هذا هو الفوز الوحيد بالقاضية، بل سبقه الفوز في عالم الاحتراف بـ13 نزالاً عالمياً، منها 12 بالضربة الفنية القاضية، وواحد بجمع النقاط، وهو رصيد ضخم وربما غير مسبوق في عالم الملاكمة، ليدق الزناد جرس إنذار قدومه للساحة العالمية، بعد أن سجل عدة جولات مهمة وعالمية كان آخرها في شهر فبراير الماضي أمام بطل الكاميرون تشامبا في ألمانيا وتحديداً بمدينة هامبورغ خلال منافسات وزن الـ76 كلغ، كما فاز البطل العالمي عبدالمالك الزناد بالضربة القاضية الـ11، في برلين بألمانيا على بطل الكاميرون تشامبا خلال فعاليات الجولة الثانية، ليزداد طموح صاحب الـ76 كلغ بعد إطاحة منافسه لتحقيق إنجاز ليبي جديد.

صورة ضوئية من منشور جريدة الوسط العدد 184