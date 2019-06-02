طرابلس تستعد لانطلاق الدراجات الهوائية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 02 يونيو 2019, 03:39 مساء
عضو مجموعة الدراجات الهوائية، ضياء الرجيبي (إنترنت)

أعلن عضو مجموعة الدراجات الهوائية، ضياء الرجيبي، أن المجموعة انطلقت في نشاطها منذ خمسة أعوام وتطمح لنشر ثقافة ركوب الدراجة بشكل أكبر في طرابلس.

وقال الرجيبي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المجموعة تدرس التفكير مستقبلًا بإنشاء رابطة رغم عدم وجود أي دعم أو اهتمام من أي جهة مسؤولة وإن جولة غد الإثنين هي للاحتفال باليوم العالمي للدراجات للفت أنظار الناس لأهمية ركوب الدراجة.

وأضاف قائلًا : «يأتي هذا بهدف الحفاظ على البيئة وتخفيف الازدحام المروري وممارسة الرياضة العفوية ونشر اللعبة، حيث يتوقع أن يكون العدد كبيرًا وستكون الجولة في أماكن عديدة بمدينة جنزور، مساء الإثنين».

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