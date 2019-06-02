البوكسينغ يرسم ملامح خطته قبل المشاركة العالمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 02 يونيو 2019, 03:18 مساء
اجتماع لاتحاد الكيك بوكسينغ (إنترنت)

عقد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسينغ، حسين الفروج، اجتماعًا موسعًا حضره رئيس اللجنة الفنية علي الهرام، والأعضاء رضا دوه وعصام الجلاصي ومحمد حسين وإسماعيل أقو.

نوقشت في الاجتماع الاستعدادات للمشاركة في بطولتي العالم للمواي تاي للشباب بتركيا في سبتمبر المقبل وبطولة البوسنة للبوكسينغ في أكتوبر المقبل.

وتم الاتفاق على إجراء تصفيات بنهاية يونيو الجاري بصالة مدرسة الحجاجي بطريق الشط بطرابلس لاختيار عناصر المنتخب المشارِكة في البطولتين.

يذكر أن البوكسينغ الليبي سبق له التتويج بخمس ميداليات في عالمية المواي تاي، منها ذهبيتان وثلاث برونزيات.

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