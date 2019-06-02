60 مشاركًا في سباق الدراجات العادية بأبوسليم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 02 يونيو 2019, 02:53 مساء
منافسات من سباق الدراجات (إنترنت)

كشف مصدر بمكتب الرياضة بأبوسليم المنظم، اليوم الأحد، سباق الدراجات العادية للفئات السنية المختلفة أن 60 مشاركًا أبدوا رغبتهم المشاركة في السباق على أن يكون باب التسجيل مفتوحًا حتى قبل انطلاق السباق.

وأضاف المصدر أنه تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات عمرية من 9 وحتى 12 عامًا، ومن 12 وحتى 15 عامًا، ومن 15 إلى 17 عامًا وخصصت لكل فئة كؤوس وميداليات وجوائز تشجيعية.

كما أكد المصدر أنه سيتم السحب للجمهور على ثلاث جوائز عبارة عن دراجة وهاتف نقال وجهاز حاسوب، وأيضًا ستمنح للشخصيات المكرمة دروع وهدايا مقدمة من هيئة الشباب والرياضة.

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