إسلام الهرام.. أصغر حارس متوج بالدوري الليبي

حارس النصر إسلام الهرام (المركز الإعلامي)

على الرغم من أن تاريخ حراسة المرمى في ليبيا حافل وزاخر بالأسماء الكبيرة وبعمالقة حراسة المرمى الذين كانوا بحق يمثلون نصف قوة فرقهم المحلية، وكان لهم دور كبير في قيادة فرقهم المحلية وتتويجهم ببطولات الدوري الليبي، إلا أن حارس مرمى فريق «النصر»، الواعد إسلام الهرام الذي لم يتجاوز العشرين ربيعًا سجل اسمه بحروف من ذهب كأصغر حارس مرمى في تاريخ الدوري الليبي يتوج باللقب، فهو من مواليد شهر فبراير العام 1999، حين قاد فريقه، النصر، إلى بطولة الموسم الماضي لينضم إلى قائمة حراس المرمى الكبار الذين دخلوا نادي الأبطال.

لم يكن الحارس الواعد في حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة فوزي العيساوي، لكن إصابة حارس المرمى الأساسي للفريق عبدالسلام امسلم جعلت الفرصة الذهبية تنادي وتفتح أبوابها أمام الحارس الشاب دون أن يدري ماذا تخبئ له الأيام والمباريات والمواعيد الحاسمة، حيث دفع به الجهاز الفني في وقت وتوقيت صعب وعصيب جعلت الجميع يشفق عليه من ثقل المسؤولية وصعوبة المهمة، فهو يحتاج لحارس مرمى متمرس ويمتلك الخبرة والتجربة الكافية.

قاد فريقه في مواعيد حاسمة وعصيبة توجها باللقب.. وسجل حضوره في نادي الحراس الأبطال

فبعد تأهل فريق «النصر» إلى المربع الذهبي خاض مرحلة التتويج باللقب، حيث بدأ الفريق بداية متعثرة بتعادل على ملعبه أمام الأهلي طرابلس ثم خسارة أمام الأهلي بنغازي وتعادل مع الاتحاد لتأتي مباراة الأهلي طرابلس الصعبة بملعب مصراتة في أولى جولات إياب المربع الذهبي، التي لم تكن تقبل بأنصاف الحلول لتشهد ميلاد الحارس الواعد الشجاع إسلام الهرام، الذي تألق كما لم يتألق من قبل وقدم مباراة بطولية قاد خلالها فريقه لفوز مثير وغالٍ وثمين بهدفين لهدف ليحقق أول انتصار له في المربع الذهبي.

عاد الهرام ليقدم مباراة جريئة أمام منافسه الأهلي بنغازي ليقود فريقه للفوز الثاني تواليًا بهدف لصفر ليتوج فريقه باللقب ويسجل اسمه في نادي حراس المرمى الذين توجوا ببطولات الدوري الليبي وقادوا فرقهم المحلية إلى منصات التتويج في سن مبكرة.

تجاوز عدد حراس المرمى الذين توجوا مع فرقهم ببطولة الدوري الليبي حاجز الـ20 حارس مرمى وهم: البهلول عبود ومحمد لاغا والطاهر سعد وعلي سويدان وسمير عبود (الاتحاد)، علي الوش وخليفة بونوارة ومصباح شنقب وومحمد نشنوش (الأهلي طرابلس)، إبراهيم العبار وفرج محفوظ (النصر)، مفتاح حبارة وأحمد العماري (التحدي) عبد الله العمامي (الأولمبي)، علي المبروك (الظهرة،) على بوعود والفيتوري رجب وبريك داوود (الأهلي بنغازي)، محمد بوكر الشيخ وعبدالقادر الرايس وجمال الوخي ومفتاح غزالة (المدينة).

يذكر أن حارس مرمى فريق الأهلي طرابلس علي الوش يعد أول حارس مرمى يتوج ببطولة الدوري الليبي حين ساهم في قيادة فريقه لإحراز بطولة الدوري الليبي لكرة القدم في نسخته الأولى للموسم الرياضي 1963 - 1964، كما سجل حارس المرمى علي الوش أيضًا اسمه في باقة الأوائل كأول حارس مرمى يدافع عن شباك المنتخب الليبي الأول ويحرس مرماه في أول مشاركة دولية وأول ظهور رسمي للمنتخب الليبي في الدورة الرياضية العربية الأولى التي أُقيمت بالإسكندرية العام 1953.

صورة ضوئية من منشور جريدة الوسط العدد 184