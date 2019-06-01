النجمة بطلاً لكأس «لمة خير» في سرت

النجمة بطلاً لكأس «لمة خير» (إنترنت)

توج فريق النجمة بطلاً لبطولة «لمة خير لكرة القدم» بسرت برعاية بلدية سرت، وبالتعاون مع المبادرة الليبية الانتقالية، حيث حظيت المباراة النهائية بين فريقي النجمة والسويحلي باهتمام كبير، وانتهت لصالح النجمة بهدفين نظيفين عبر ركلات الترجيح.

جاء ذلك في حضور عضو المجلس البلدي بسرت صالح علي عيادة، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم الهادي السويطي، ورئيس وأعضاء لجنة الاشراف على بطولة «لمة خير لكرة القدم» بسرت والاتحاد الفرعي لكرة القدم وكوكبة من الإعلاميين والرياضيين القدامى بسرت.

كما حضر جمهور كبير لعشاق الرياضة وسط أجواء رائعة، وشهد الختام إقامة النهائي للبطولة التي شارك فيها أكثر من 80 فريقًا على مستوى بلدية سرت في أكبر تظاهرة رياضية تقام في مدينة سرت.

النجمة بطلاً لكأس «لمة خير» (إنترنت)