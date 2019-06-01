الليبي معتز المهدي هداف دوري أبطال أفريقيا

الليبي معتز المهدي (المركز الإعلامي)



أسدل الستار رسميا على نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بإقامة المباراة الأخيرة بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب «رادس» وشهدت تتويج بطل تونس باللقب الرابع في تاريخه، أمس الجمعة.

ورغم الخروج المبكر للفرق الليبية من التصفيات ووداع فريق النصر ممثل الكرة الليبية في دوري الأبطال هذا الموسم من الدور الأول إلا أن لاعبه معتز المهدي احتفظ باللقب الهداف للبطولة هذا الموسم بتسجيله سبعة أهداف دون أن يتخطاه أحد.

أقرب الملاحقين لمعتز المهدي مهاجم النصر والمنتخب الليبي لاعب فيتا كلوب جان مارك ماكوسو برصيد 6 أهداف ليكون بذلك المهدي هداف دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2018 – 2019.