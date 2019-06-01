الدامجة لـ«بوابة الوسط»: أمتلك حلًا لغياب الدوري.. ولم أوقع عقدي مع المنتخب حتى الآن

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 01 يونيو 2019, 03:56 مساء
المدرب الوطني جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جلال الدامجة سعيه لوضع برنامج جيد للمنتخب يعوض غياب الدوري الممتاز لكرة القدم المتوقف منذ شهرين وبغيابه يصعب من مهمة إعداد واختيار اللاعبين.

وقال الدامجة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت إنه اقترح أن يكون هناك تجمع شهري خارج البلاد وكذلك إقامة مباريات دولية ضمن أجندة «فيفا» لرفع تصنيف المنتخب دوليا حتى يكون المنتخب جاهزا لمباراة تونس ضمن تصفيات أمم أفريقيا للمحليين في شهر أغسطس المقبل.

كما أضاف الدامجة أنه لم يوقع عقده بشكل رسمي مع اتحاد الكرة الليبي حتى الآن وأنه قبل المهمة من جانب الالتزام الوطني والأدبي في انتظار التوقيع الرسمي حتى تسير الأمور بشكل احترافي.

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