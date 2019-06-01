ختام ناجح ومواهب واعدة في تنس زوارة

ختام تنس الطاولة في زوارة (إنترنت)

اختتمت الجمعة وبنجاح بطولة زوارة لتنس الطاولة والتي شهدت مشاركة 50 لاعبا وتميزت مبارياتها بالمستوى الفني الجيد وببروز أكثر من موهبة واعدة.

وتوج اللاعب جمعة عنانة بكأس الناشئين وجاء زكريا أبوديب ثانيا وازر الغالي ثالثا، بينما توج اللاعب صالح أبوديب ببطولة الأواسط والكبار المشتركة وجاء اللاعب سوار الهوش ثانيا ونسيم الغنوشي ثالثا.

أيضا توج بكأس الرواد اللاعب شكري معمر وجاء ثانيا مكرم حلب، وفي الختام وبحضور مدير مكتب التعليم زوارة سالم التلوع ورئيس قسم النشاط هيام الغالي وعدد من المهتمين بلعبة تنس الطاولة تم تكريم المتفوقين الأوائل في كل فئة ومنحت جائزه لأصغر لاعب في البطولة سيف شكري أبوديب من مواليد العام 2012.

ختام تنس الطاولة في زوارة (إنترنت)

ختام تنس الطاولة في زوارة (إنترنت)

ختام تنس الطاولة في زوارة (إنترنت)