بالصور: موحان والترهوني واللموشي يتوج بكأس تنس طرابلس

ختام تنس الطاولة في طرابلس (تصوير- امحمد اللموشي)

اختتمت أمس الجمعة بالمدينة الرياضية بطرابلس وبنجاح كبير بطولة طرابلس الرمضانية لتنس الطاولة التي شهدت مبارياتها ندية وتكافؤا وتقاربا في المستوى الفني للكثير من المباريات وفي المباراة النهائية في الزوجي فاز الثنائي أحمد موحان وعبدالله اللموشي على الهادي الرياني ويحيى البوسيفي (9/ 4).

وعقب المباراة أقيمت احتفالية التتويج بحضور مندوبي الشباب والرياضة عياد الورغمي ومفتاح أنوير ورئيس اللجنة المنظمة أنور الطوباشي ورئيس اتحاد طرابلس محمد بادي والأمين العام للاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا طارق حشاد.

وزعت الكؤوس على المتفوقين وتسلم فريق المجموعة الثالثة المكون من مصطفى موحان وعبدالله ومهند الترهوني كأس البطولة والميدالية الذهبية وجوائز تشجيعية.

وتوج بكأس الترتيب الثاني والميداليات الفضية ثلاثي المجموعة الثانية المكون من الهادي الرياني ويحيى البوسيفي وخالد عيسى كما منحت شهادات تقدير وجوائز تشجيعية لحكام البطولة والمساهمين في نجاحها.

يشار إلى أن البطولة أشرف عليها ونظمها مجلس الرياضة بطرابلس وبالتعاون والتنسيق مع رواد التنس وبمشاركة 36 لاعبا وزعوا على 12 مجموعة.

ختام تنس الطاولة في طرابلس (تصوير- امحمد اللموشي)

ختام تنس الطاولة في طرابلس (تصوير- امحمد اللموشي)

ختام تنس الطاولة في طرابلس (تصوير- امحمد اللموشي)

ختام تنس الطاولة في طرابلس (تصوير- امحمد اللموشي)

ختام تنس الطاولة في طرابلس (تصوير- امحمد اللموشي)