طرابلس تحيي اليوم العالمي للدراجات

منافسات للدراجات في طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن عضو فريق محبي الدراجات الهوائية ضياء الرجيبي عن قيام الفريق بإحياء اليوم العالمي للدراجات من خلال سباق سيقام يوم الإثنين عبر تجمع كبير للقيام بجولة من منتزه الغيران وداخل مدينة جنزور ثم العودة لمكان الانطلاق.

وقال الرجيبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «الهدف هو نشر مزاولة اللعبة بشكل أكبر والتشجيع علي اقتناء الدراجات الهوائية بعد عدة سباقات مماثلة في طرابلس».

كما أعلن الرجيبي عن وجود مواصلات لنقل أي رياضي ودراجته من داخل طرابلس للمشاركة في هذآ السباق، مؤكدا أن العدد في تزايد ملحوظ وهو ما يشجع على الفكرة بشكل دائم.