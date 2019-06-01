زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 01:28 مساء
جانب من مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال (إنترنت)

توج نادي الترجي الرياضي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، الجمعة، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد أن شهد نهائي البطولة القارية الكبرى، على ملعب «رادس»، أحداثا تحكيمية مثيرة للغاية، ربما تشهدها الملاعب لأول مرة بهذا الشكل والسيناريو معا.

وأعلن «كاف» تتويج الترجي، بعد فاصل من التوقف امتد إلى 90 دقيقة كاملة، دون أن يخلو الأمر من رشق الملعب بالألعاب النارية من قبل الجماهير المتحمسة في المدرجات، ونزول رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد بنفسه إلى أرضية الملعب لاحتواء الموقف الشائك.

الترجي كان متقدما بهدف في الشوط الأول، وتعادل الوداد في الشوط الثاني، لكن الحكم الجامبي الشهير بكاري جاساما قام بإلغاء الهدف، دون اتخاذ قرار العودة إلى تقنية الفيديو المعمول بها رسميا في المباراة، ليطالب الفريق الضيف بالاحتكام إلى تقنية الفيديو، لتتوقف المباراة في الدقيقة 60؛ بسبب اعتراضات الفريق المغربي، قبل أن يتم إبلاغهم بأن تقنية الفيديو مُعطلة، وأنه لا سبيل لاحتساب الهدف الملغي.

حاول أحمد أحمد احتواء الموقف بالنزول إلى أرضية المباراة، بعد أن كاد الأمر يصل إلى حد التشابك بين رئيس نادي الترجي حمدي المؤدب، وضيفه بنادي الوداد سعيد الناصيري، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ليعلن حكم المباراة فوز الترجي بهدف ومن ثم البطولة، معتبرا الوداد منسحبا.   

الترجي كان قد تعادل ذهابا في المغرب بهدف في لقاء أداره الحكم المصري جهاد جريشة، وسط اعتراضات كبيرة من فريق الوداد الذي تم إلغاء هدف لصالحه في ملعبه بتقنية الفيديو، ليتم إيقاف الحكم المصري 6 أشهر بقرار من «كاف»، ليحصل الترجي على لقبه الرابع بدوري الأبطال.

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