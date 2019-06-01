الأهلي طرابلس يتوج بكأس قدامى الأندية بطرابلس

الأهلي طرابلس يتوج بكأس قدامى الأندية (المركز الإعلامي)

أسدل الستار الجمعة بملعب نادي أبوسليم على بطولة قدامى الأندية بطرابلس بتتويج الأهلي طرابلس بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على أبومليانة بركلات الترجيح.

المباراة انتهت في زمنها الرسمي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبومليانة بهدف مصطفي ناصف والشوط الثاني شهد ثلاثة أهداف عبر منير المبروك للأهلي طرابلس وأضاف بعدها يوسف السليني هدف أبومليانة الثاني وفى آخر زمن المباراة تمكن الأهلي طرابلس من التعديل بهدف محمد الشوشان فتم اللجوء لركلات الترجيح سجل منها الأهلي طرابلس أربعة اهداف مقابل هدفين لأبومليانة.

وعقب المباراة وبحضور رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري ونائب المجلس البلدي أبوسليم الشيخ مبروك ورئيس نادي أبوسليم حسين النائب ورئيس لجنة المسابقات بالكرة الخماسية عمران العياشي وجمهور كبير تم تتويج فريق الأهلي طرابلس بكأس البطولة والميدالية الذهبية بينما توج أبومليانة بكأس الترتيب الثاني كما توج طارق الشتيوي من أبومليانه بجائزة أفضل حارس ووليد الشبلي من الأهلي طرابلس بجائزة أفضل هداف وأبوبكر السيليني من أبومليانة بجائزة أفضل لاعب.

الأهلي طرابلس يتوج بكأس قدامى الأندية (المركز الإعلامي)