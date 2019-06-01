الأهلي طرابلس يتوج بكأس قدامى الأندية بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 يونيو 2019, 01:23 مساء
الأهلي طرابلس يتوج بكأس قدامى الأندية (المركز الإعلامي)

أسدل الستار الجمعة بملعب نادي أبوسليم على بطولة قدامى الأندية بطرابلس بتتويج الأهلي طرابلس بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على أبومليانة بركلات الترجيح.

المباراة انتهت في زمنها الرسمي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبومليانة بهدف مصطفي ناصف والشوط الثاني شهد ثلاثة أهداف عبر منير المبروك للأهلي طرابلس وأضاف بعدها يوسف السليني هدف أبومليانة الثاني وفى آخر زمن المباراة تمكن الأهلي طرابلس من التعديل بهدف محمد الشوشان فتم اللجوء لركلات الترجيح سجل منها الأهلي طرابلس أربعة اهداف مقابل هدفين لأبومليانة.

وعقب المباراة وبحضور رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري ونائب المجلس البلدي أبوسليم الشيخ مبروك ورئيس نادي أبوسليم حسين النائب ورئيس لجنة المسابقات بالكرة الخماسية عمران العياشي وجمهور كبير تم تتويج فريق الأهلي طرابلس بكأس البطولة والميدالية الذهبية بينما توج أبومليانة بكأس الترتيب الثاني كما توج طارق الشتيوي من أبومليانه بجائزة أفضل حارس ووليد الشبلي من الأهلي طرابلس بجائزة أفضل هداف وأبوبكر السيليني من أبومليانة بجائزة أفضل لاعب.

الأهلي طرابلس يتوج بكأس قدامى الأندية (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
«رينو» و«فيات» تسعيان لعملية اندماج «تاريخية»
اقتصاد
الحـــرب تزيــد متاعــب الكــرة الليبيــة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
مسعود أوزيل يرد على خسارة الدوري الأوروبي بملكة جمال تركيا
رياضة عالمية
في جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع دولي وأزمة السيولة تخطف بهجة العيد
ليبيا
الأسطورة البرازيلية يتوقع الفائز في نهائي الشامبيونز ليغ
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الإعلام في زمن الحرب
كاريكاتير
تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يزيد احتمال أمراض القلب والوفاة