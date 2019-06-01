نجوم السلة ببنغازي فى مباراة وفاء للراحل المقصبي

جانب من منافسات السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة السلة جلال الورفلي التعاون مع نادي الهلال لإقامة مباراة بصالة الهلال ببنغازي غدا الأحد فى كرة السلة وفاء وعرفانا لاسم حكم السلة الراحل محمد حسن المقصبي.

وينتظر أن يشارك أبرز نجوم السلة ببنغازي أبرزهم: يحيى الشكماك وأكرم الوزري وأحمد الأوجلي ومحمد الزوي وأحمد الغرابي وسفيان الشويهدي وإدريس زيو ويوسف الأوجلي ومحمد الوحيشي.

كما يشارك أيضا عمران شبش وناصر المهدوي وهاني زعطوط وطارق البيجو ومحمد الفقي بن عيسي الدرسي وعبدالرحيم رماد وعبداللطيف الفقي ويونس محمد وحمدو الزوي ورشاد البرعصي وميدو أبوزقية.

اللجنة المنظمة خصصت درعا لأسرة الراحل ودرعا للفريق الفائز.